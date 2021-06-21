***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2021 14:22
***LKMNH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LKMNH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943352
BIST
14:161.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,80
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
14:168,7895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0522
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
14:1610,4605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0927
|Açılış
|: 10,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
14:16503,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,93
|Açılış
|: 503,60
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
503,80
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler14:16
|OZBAL
|10,12
|7.680.149
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|4.979.503
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.275.343
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,65
|9.551.055
|% 9,49
|
|VAKFN
|9,54
|113.368.806
|% 9,15
|
|METUR
|6,39
|62.601.946
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|190.121.254
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,51
|1.016.498.943
|% -0,21
|
|GARAN
|8,09
|490.952.081
|% -0,86
|
|EKGYO
|2,08
|384.007.002
|% 0,97
|
|EREGL
|18,10
|372.909.655
|% 1,74
|
|KRDMD
|6,80
|356.486.483
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,08
|384.007.002
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,14
|224.318.724
|% -0,47
|
|THYAO
|14,51
|1.016.498.943
|% -0,21
|
|TSKB
|1,28
|82.859.151
|% -2,29
|
|GARAN
|8,09
|490.952.081
|% -0,86
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7878
|8,7895
|% 0,60
|
|Euro
|10,4553
|10,4605
|% 0,89
|
|Sterlin
|12,1529
|12,2139
|% 1,03
|
|Frank
|9,4984
|9,5556
|% 0,72
|
|Riyal
|2,3347
|2,3464
|% 0,51
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|18,48
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,37
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|35,00
|
|Tam
|3.315
|3.399
|38,00
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|18,38
|
|Çeyrek
|804
|822
|9,19
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,08
|
|B. Petrol
|73,48
|73,48
|-0,03
|