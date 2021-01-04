***LKMNH* *CLEBI* *EGEEN* *AYES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.01.2021 09:10
***LKMNH******CLEBI******EGEEN******AYES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AYES, CLEBI, EGEEN, LKMNH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYES.E Pay Başına Brüt Temettü: 0.,05 TL Teorik Fiyat: 11,35 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır). CLEBI.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,375 TL Teorik Fiyat: 182,525 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır). EGEEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 42,78 TL Teorik Fiyat: 1727,32 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır). LKMNH.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,117687 TL Teorik Fiyat: 10,752 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896511
BIST
13:271.499
En Yüksek
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En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:26
|NIBAS
|57,20
|19.776.420
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|741.265
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.946.179
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|93.076.515
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|567.759
|% -9,83
|
|VKING
|8,38
|8.459.391
|% -6,89
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|CLEBI
|171,90
|104.798.613
|% -5,82
|
|KARTN
|90,55
|43.350.325
|% -5,23
|
|GUBRF
|82,60
|1.004.932.550
|% -4,01
|
|KOZAL
|106,30
|959.366.367
|% 9,93
|
|SISE
|7,42
|788.756.951
|% 1,50
|
|GARAN
|10,49
|783.101.820
|% 1,16
|
|KOZAA
|16,83
|730.555.271
|% 8,65
|
|SKBNK
|1,55
|510.933.275
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,22
|582.020.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|3,16
|537.602.063
|% 2,60
|
|TSKB
|1,82
|308.508.395
|% 2,25
|
|KARSN
|3,48
|436.592.603
|% 7,08
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3674
|7,3761
|% -0,72
|
|Euro
|9,0576
|9,0725
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,0313
|10,0816
|% -0,95
|
|Frank
|8,3219
|8,3721
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9544
|1,9642
|% -1,02
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,42
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,14
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|29,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|26,75
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,47
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,31
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,17
|
|B. Petrol
|52,47
|52,47
|0,67
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