***LKMNH* *CLEBI* *EGEEN* *AYES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***LKMNH******CLEBI******EGEEN******AYES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AYES, CLEBI, EGEEN, LKMNH04.01.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAYES CELIK HASIR VE CIT AYES 0,05 0,05CELEBI CLEBI 2,375 2,01875EGE ENDUSTRI EGEEN 42,78 36,363LOKMAN HEKIM SAGLIK LKMNH 0,117687 0,1000339http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896106BIST