***LKMNH* *DGKLB* *TCD* *KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
26.01.2021 09:42
***LKMNH******DGKLB******TCD******KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DGKLB, KERVN, LKMNH]
İlgili Fonlar [TCD]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904316
BIST
18:051.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
0
En Düşük
0
18:057,4281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0235
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4351
En Düşük
7,3998
18:059,0121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0123
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0211
En Düşük
8,9875
18:05442,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,53
|Açılış
|: 442,33
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
441,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|4,14
|237.114.545
|% 0,00
|
|OTKAR
|395,10
|515.962.560
|% 0,00
|
|TKNSA
|14,82
|211.552.401
|% 0,00
|
|POLHO
|4,32
|348.143.510
|% 0,00
|
|TAVHL
|22,98
|151.096.165
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,14
|237.114.545
|% 0,00
|
|OTKAR
|395,10
|515.962.560
|% 0,00
|
|TKNSA
|14,82
|211.552.401
|% 0,00
|
|POLHO
|4,32
|348.143.510
|% 0,00
|
|TAVHL
|22,98
|151.096.165
|% 0,00
|
|KOZAL
|121,40
|2.535.876.041
|% 0,00
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,99
|1.547.098.439
|% 0,00
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 0,00
|
|GARAN
|9,54
|1.286.212.929
|% 0,00
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 0,00
|
|TSKB
|1,96
|831.511.581
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,57
|514.094.403
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,47
|796.205.917
|% 0,00
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4182
|7,4281
|% 0,32
|
|Euro
|9,0009
|9,0121
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,0839
|10,1345
|% -0,07
|
|Frank
|8,3075
|8,3575
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9707
|1,9806
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-1,52
|
|Altın Gr.
|442
|443
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,28
|55,28
|-0,40
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, PGSUS, TSKB
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 55 kaybederek (% -0.33 ) 1, 356
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, ESEN, BSOKE, VERUS, YAPRK, ISYAT, LUKSK, INVEO, ALKA, SEKUR
-
17:59
BAGFS, DERIM, ADEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MTRYO, MERIT, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında