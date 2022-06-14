***LKMNH* *ISBIR* *DOBUR* *YBTAS* *KUTPO* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***LKMNH******ISBIR******DOBUR******YBTAS******KUTPO******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BERA, DOBUR, ISBIR, KUTPO, LKMNH, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***BERA 1 BERA HOLDİNG A.Ş. E AHMET ÇELİK 67.680,000BERA 2 BERA HOLDİNG A.Ş. E ARİF DOĞAN 1.440,000BERA 3 BERA HOLDİNG A.Ş. E AYŞE HERDEM 1.288,000BERA 4 BERA HOLDİNG A.Ş. E DEVA YATIRIM SANAYİVE TİCARET A. Ş. 7.120.000,000BERA 5 BERA HOLDİNG A.Ş. E GÜLÜZAR YETİŞ TAŞCI 3.520,000BERA 6 BERA HOLDİNG A.Ş. E RABİA DUYĞUN 17.440,000BERA 7 BERA HOLDİNG A.Ş. E TEMEL ŞAHİN 4.160,000BERA 8 BERA HOLDİNG A.Ş. E ÖMER OKUR 2.720,000BERA 9 BERA HOLDİNG A.Ş. E İSMAİL TEKİN 19.520,000DOBUR 10 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E İBRAHİM MUTLU 314,000ISBIR 11 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E HAKAN DOĞAN 157,080KUTPO 12 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E ONUR YILMAZ 16.421,000LKMNH 13 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. E SERKAN ATAK 1.860,000YBTAS 14 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ÖMER DOĞRAL 0,560YBTAS 15 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ÖMER DOĞRAL 0,933(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037226BIST