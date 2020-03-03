***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu şirket esas sözleşmesinin 4.maddesinde düzenlenen "Merkez" adresinin Dumlupınar Bulvarı Kentpark Ofis N 164/306 Çankaya Ankara olarak tadil edilmesine, gerekli onay ve izin işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823957BIST