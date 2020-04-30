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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme

30.04.2020 19:02
GÜNCEL HABERLER



***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Şirket
 esas sözleşmesinin 4.ve 6.maddeleri tadil edilmiş olup 28.04.2020 tarihinde tescil edilmiştir. 30.04.2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 ve 6 28/04/2020 30/04/2020 10069



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841950


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OYAYO 5,61 55.304.570 % 10,00  
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Frank 7,1998 7,2432 % 1,29  
Riyal 1,8548 1,8641 % 0,62  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 379 380 -3,33  
Cumhuriyet 2.432 2.489 -23,00  
Tam 2.496 2.550 -23,50  
Yarım 1.216 1.247 -11,50  
Çeyrek 610 624 -5,70  
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