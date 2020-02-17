***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -4.619.179 22.522.283 -2.387.814 -247.337 7.036.533 7.882.990 6.293.602 60.481.078 17.641.785 78.122.863Transferler1.156.364 5.137.238 -6.293.602 0 0Dönem Karı (Zararı)8.340.261 8.340.261 4.990.615 13.330.876Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)345.057 345.057 345.057Kar Payları-2.209.643 -2.209.643 -2.450.000 -4.659.643Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.282.569 2.282.569 -2.282.569 -2.282.569 -2.282.569Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar619.880 619.880 619.880Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.570.470 -1.570.470 -1.570.470Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -6.901.748 22.522.283 -3.613.227 372.543 10.475.466 8.528.016 8.340.261 63.723.594 20.182.400 83.905.994Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -6.901.748 22.522.283 -3.613.227 372.543 10.475.466 8.528.016 8.340.261 63.723.594 20.182.400 83.905.994Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-740.732 -740.732 -740.732Transferler883.950 7.456.311 -8.340.261 0 0Dönem Karı (Zararı)8.268.224 8.268.224 2.738.553 11.006.777Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)317.329 317.329 317.329Kar Payları-1.102.855 -1.102.855 -1.102.855Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)477.098 -477.098 2.262.531 2.262.531 2.262.531Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-554.050 -554.050Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar531.155 531.155 531.155Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.442.400 -1.442.400 -1.442.400Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -6.424.650 22.522.283 -4.738.298 903.698 10.882.318 16.403.271 8.268.224 71.816.846 22.366.903 94.183.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.385.110 -19.266.422Dönem Karı (Zararı)8.268.224 8.340.261Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.513.231 6.845.330Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 17.692.177 9.277.175Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.473.496 780.507Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.473.496 780.507Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.786.401 611.400Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 1.786.401 611.400Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler158.358Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler20 531.155 619.880Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -14.830.831 -1.511.886Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler16 -3.297.525 -2.931.746İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.756.510 -29.792.370Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.587.154 -3.406.169İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)30 5.264 -5.264İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -5.592.418 -3.400.905Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.987.696 -4.458.249İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)30 2.064.683 -4.388.798İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -76.987 -69.451Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -386.802 -9.739.733Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)18 6.175.645 -1 30 353.408 817.501İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.234.319 5.105.788Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 1.025.300 -1.359.045Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler506.463 -73.328İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)30 -4.300İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 510.763 -73.328Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)18 495.013 -141.664İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-47.378 -1.329.380Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16 -224.383 -5.676Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16 177.005 -1.323.704Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.537.965 -14.606.779Ödenen Temettüler-1.152.855 -4.659.643YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-23.471.330 -28.082.370Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -23.471.330 -28.082.370FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.179.032 46.626.607Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 202.327.281 184.147.590Kredilerden Nakit Girişleri202.327.281 184.147.590Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -191.148.249 -137.520.983Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-191.148.249 -137.520.983YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.092.812 -722.185NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.092.812 -722.185DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.235.170 1.957.355DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.327.982 1.235.170Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.327.982 1.235.170Ticari Alacaklar68.812.215 61.401.032İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 5.264İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 68.812.215 61.395.768Diğer Alacaklar2.812.899 4.860.286İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30 750.000 750.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.062.899 4.110.286Stoklar8 24.873.444 21.291.517Peşin Ödenmiş Giderler9.902.552 9.569.476İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler30 3.405.608 1.555.008İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 6.496.944 8.014.468Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 535.665 917.501Diğer Dönen Varlıklar16 3.653.966 3.037.014ARA TOPLAM116.918.723 102.311.996TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR116.918.723 102.311.996DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 281.097 221.406Canlı Varlıklar9 12.258.642 15.453.767Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 6.400.000 6.400.000Maddi Duran Varlıklar10 123.436.120 109.060.378Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar8.248.428 10.168.931Diğer Maddi Duran Varlıklar115.187.692 98.891.447Kullanım Hakkı Varlıkları10 58.452.451Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.565.973 25.101.664Şerefiye13 1.186.400 1.848.336Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 23.379.573 23.253.328Peşin Ödenmiş Giderler8.641.527 15.160.981İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler30 8.604.953 15.113.674İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 36.574 47.307Ertelenmiş Vergi Varlığı28 21.898.906 12.988.799TOPLAM DURAN VARLIKLAR255.934.716 184.386.995TOPLAM VARLIKLAR372.853.439 286.698.991KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 42.186.485 66.787.313İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar34.580.336 66.787.313Banka Kredileri33.582.908 64.318.423Kiralama İşlemlerinden Borçlar997.428 2.468.890İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.606.149Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.606.149Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 40.392.142 17.946.160Ticari Borçlar40.480.910 37.867.814İlişkili Taraflara Ticari Borçlar30 2.120.470 1.767.062İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 38.360.440 36.100.752Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 8.885.071 7.859.771Diğer Borçlar843.715 337.252İlişkili Taraflara Diğer Borçlar30 226.454 230.754İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 617.261 106.498Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 806.912 326.520Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 1.345.350 1.454.449Kısa Vadeli Karşılıklar14 395.560 372.208Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 13.482.379 11.314.812ARA TOPLAM148.818.524 144.266.299TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER148.818.524 144.266.299UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 109.014.610 35.756.302İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar56.854.687 35.756.302Banka Kredileri55.290.955 33.195.519Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.563.732 2.560.783İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar52.159.923Kiralama İşlemlerinden Borçlar52.159.923Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 3.596.663 1.750.467Uzun Vadeli Karşılıklar6.107.018 4.320.617Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 6.107.018 4.320.617Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar17 11.132.875 16.699.312TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER129.851.166 58.526.698TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER278.669.690 202.792.997ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar71.816.846 63.723.594Ödenmiş Sermaye24.000.000 24.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-6.424.650 -6.901.748Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.783.985 18.909.056Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.783.985 18.909.056Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22.522.283 22.522.283Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.738.298 -3.613.227Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)903.698 372.543Yabancı Para Çevrim Farkları903.698 372.543Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.882.318 10.475.466Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.403.271 8.528.016Net Dönem Karı veya Zararı8.268.224 8.340.261Kontrol Gücü Olmayan Paylar22.366.903 20.182.400TOPLAM ÖZKAYNAKLAR94.183.749 83.905.994TOPLAM KAYNAKLAR372.853.439 286.698.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 335.229.041 286.107.305Satışların Maliyeti21 -294.121.082 -247.514.456TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)41.107.959 38.592.849BRÜT KAR (ZARAR)41.107.959 38.592.849Genel Yönetim Giderleri22 -12.548.610 -8.934.764Pazarlama Giderleri22 -2.441.407 -2.513.512Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 692.070 1.895.758Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -6.620.995 -3.497.339ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.189.017 25.542.992Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 280.399 241.053FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.469.416 25.784.045Finansman Gelirleri26 9.680.984 6.569.756Finansman Giderleri27 -26.420.349 -18.973.527SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.730.051 13.380.274Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri28 7.276.726 -49.398Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.107.128 -1.216.227Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8.383.854 1.166.829SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.006.777 13.330.876DÖNEM KARI (ZARARI)11.006.777 13.330.876Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.738.553 4.990.615Ana Ortaklık Payları8.268.224 8.340.261Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 0,34451000 0,34751000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20 -1.125.071 -1.225.413Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.442.400 -1.570.470Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler317.329 345.057Dönem Vergi (Gideri) Geliri317.329 345.057Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar531.155 619.880Yabancı Para Çevrim Farkları531.155 619.880DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-593.916 -605.533TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.412.861 12.725.343Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.738.553 4.990.615Ana Ortaklık Payları7.674.308 7.734.728http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819345BIST