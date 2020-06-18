***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -6.901.748 22.522.283 -3.613.227 372.543 10.475.466 8.528.016 8.340.261 1.043.362 1.043.362 1.043.362Transferler8.340.261 -8.340.261 0 0Dönem Karı (Zararı)740.304 740.304 1.382.386 2.122.690Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-193.644 -193.644 -193.644Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-996 996 -996 -996 -996Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-837.248 -837.248 -837.248Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)880.198 880.198 880.198Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -6.902.744 22.522.283 -2.926.673 -464.705 10.476.462 17.910.643 740.304 65.355.570 21.564.786 86.920.356Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -6.424.650 22.522.283 -4.738.298 903.698 10.882.318 16.403.271 8.268.224 71.816.846 22.366.903 94.183.749Transferler8.268.224 -8.268.224 0 0Dönem Karı (Zararı)3.329.752 3.329.752 891.661 4.221.413Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-417.033 -417.033 -417.033Kar Payları-1.785.433 -1.785.433 -1.785.433Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-243.150 243.150 1.542.283 1.542.283 1.542.283Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar152.656 152.656 152.656Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.517.556 2.517.556 2.517.556Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -6.667.800 22.522.283 -2.637.775 1.056.354 11.125.468 24.428.345 3.329.752 77.156.627 23.258.564 100.415.191Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.461.497 5.333.021Dönem Karı (Zararı)3.329.752 851.936Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.091.544 1.007.035Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 4.704.309 3.915.531Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-324.357 283.844Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -324.357 283.844Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.615.190 -280.070Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 -2.615.190 -280.070Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-163.214 787.247Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-163.214 787.247Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler20 152.656 -837.248Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 790.839 -590.047Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler16 5.546.501 -2.272.222İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.959.799 3.474.050Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.128.279 -2.064.129İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)30 5.264İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 2.128.279 -2.069.393Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler68.316 1.212.137İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)30 147.071 1.247.686İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -78.755 -35.549Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 2.051.938 -944.314Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)18 -14.453.658 -2.369.802Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.530.859 4.210.841İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30 -296.121 -420.253İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 1.826.980 4.631.094Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 -2.000.268 3.294.003Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler223.919 -36.794İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)30 166.363İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 57.556 -36.794Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)18 1.108.951 -102.159İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler381.865 274.267Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16 205.546 1.635.460Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16 176.319 -1.361.193Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.461.497 5.333.021YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.875.003 -8.202.953Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.875.003 -8.202.953Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.093.553 -8.279.014Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları218.550 76.061FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.716.276 3.464.338Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 26.456.630 28.674.564Kredilerden Nakit Girişleri26.456.630 28.674.564Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -24.740.354 -25.210.226Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-24.740.354 -25.210.226YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.697.230 594.406NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.697.230 594.406DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.327.982 1.235.170DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.630.752 1.829.576Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.630.752 6.327.982Ticari Alacaklar6 61.461.792 68.812.215Diğer Alacaklar2.752.383 2.812.899İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30 750.000 750.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.002.383 2.062.899Stoklar8 21.846.593 24.873.444Peşin Ödenmiş Giderler24.985.534 9.902.552İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler30 14.901.580 3.405.608İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 10.083.954 6.496.944Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 142.753 535.665Diğer Dönen Varlıklar16 3.848.957 3.653.966ARA TOPLAM117.668.764 116.918.723TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR117.668.764 116.918.723DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar13.506.852 12.539.739İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 273.297 281.097İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 13.233.555 12.258.642Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 6.400.000 6.400.000Maddi Duran Varlıklar128.753.475 123.436.120Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar6.577.723 8.248.428Diğer Maddi Duran Varlıklar122.175.752 115.187.692Kullanım Hakkı Varlıkları10 56.458.682 58.452.451Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.537.811 24.565.973Şerefiye13 1.186.400 1.186.400Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 23.351.411 23.379.573Peşin Ödenmiş Giderler8.004.578 8.641.527İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler30 7.975.629 8.604.953İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 28.949 36.574Ertelenmiş Vergi Varlığı28 21.108.067 21.898.906TOPLAM DURAN VARLIKLAR258.769.465 255.934.716TOPLAM VARLIKLAR376.438.229 372.853.439KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 28.902.649 42.186.485İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar28.902.649 42.186.485Banka Kredileri20.380.514 33.582.908Kiralama İşlemlerinden Borçlar907.525 997.428Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7.614.610 7.606.149Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 38.652.822 40.392.142Ticari Borçlar42.451.219 40.480.910İlişkili Taraflara Ticari Borçlar30 1.824.349 2.120.470İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 40.626.870 38.360.440Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 6.884.803 8.885.071Diğer Borçlar1.067.634 843.715İlişkili Taraflara Diğer Borçlar30 392.817 226.454İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 674.817 617.261Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 2.468.381 806.912Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 603.693 1.345.350Kısa Vadeli Karşılıklar14 473.303 395.560Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 12.798.064 13.482.379ARA TOPLAM134.302.568 148.818.524TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER134.302.568 148.818.524UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 125.590.828 109.014.610İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar125.590.828 109.014.610Banka Kredileri74.004.476 55.290.955Kiralama İşlemlerinden Borçlar50.251.429 52.159.923Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar1.334.923 1.563.732Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 3.360.418 3.596.663Uzun Vadeli Karşılıklar3.491.828 6.107.018Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 3.491.828 6.107.018Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar17 9.277.396 11.132.875TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER141.720.470 129.851.166TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER276.023.038 278.669.690ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar77.156.627 71.816.846Ödenmiş Sermaye24.000.000 24.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-6.667.800 -6.424.650Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.884.508 17.783.985Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.884.508 17.783.985Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.637.775 -4.738.298Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.522.283 22.522.283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.056.354 903.698Yabancı Para Çevrim Farkları1.056.354 903.698Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.125.468 10.882.318Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.428.345 16.403.271Net Dönem Karı veya Zararı3.329.752 8.268.224Kontrol Gücü Olmayan Paylar23.258.564 22.366.903TOPLAM ÖZKAYNAKLAR100.415.191 94.183.749TOPLAM KAYNAKLAR376.438.229 372.853.439Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 75.843.077 83.465.467Satışların Maliyeti21 -63.438.081 -71.591.840TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.404.996 11.873.627BRÜT KAR (ZARAR)12.404.996 11.873.627Genel Yönetim Giderleri22 -3.074.284 -3.373.435Pazarlama Giderleri22 -907.877 -377.204Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 534.712 325.158Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -1.009.259 -1.099.872ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.948.288 7.348.274Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 26.404 154.397FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.974.692 7.502.671Finansman Gelirleri26 2.566.254 4.694.693Finansman Giderleri27 -5.580.256 -9.195.990SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.960.690 3.001.374Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri28 -739.277 -878.684Dönem Vergi (Gideri) Geliri-365.471 -155.390Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-373.806 -723.294SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.221.413 2.122.690DÖNEM KARI (ZARARI)4.221.413 2.122.690Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar891.661 1.382.386Ana Ortaklık Payları3.329.752 740.304Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 29 0,13874000 0,03085000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20 -2.100.523 686.554Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.517.556 880.198Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler417.033 -193.644Dönem Vergi (Gideri) Geliri417.033 -193.644Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-152.656 -837.248Yabancı Para Çevrim Farkları-152.656 -837.248DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.253.179 -150.694TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.968.234 1.971.996Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar891.661 1.382.386Ana Ortaklık Payları1.076.573 589.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851912BIST