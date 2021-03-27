***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.03.2021 19:17
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 03.03.2021
Genel Kurul Tarihi 27.03.2021
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Büklüm Sokak No:4 Kavaklıdere Çankaya, Ankara - TÜRKİYE adresinde bulunan Lokman Hekim Akay Hastanesi toplantı salonu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - Şirketimiz esas sözleşmesinde A grubu paylara tanınan Yönetim Kurulu üye seçim imtiyazına istinaden Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve üyelerin seçimi,
3 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kuruluna Davet.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verildi.
2- Şirketimiz esas sözleşmesinde A grubu paylara tanınan Yönetim Kurulu üye seçim imtiyazına istinaden Yönetim Kurulu üye sayısı belirlendi ve müzakere edildi onaylandı.
3- Dilek, temenniler ve kapanış.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Özel Kurul Topantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2020 İmtiyazlı Özel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921286
BIST