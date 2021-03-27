***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTI SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 03.03.2021Genel Kurul Tarihi 27.03.2021Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Büklüm Sokak No:4 Kavaklıdere Çankaya, Ankara - TÜRKİYE adresinde bulunan Lokman Hekim Akay Hastanesi toplantı salonuGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,2 - Şirketimiz esas sözleşmesinde A grubu paylara tanınan Yönetim Kurulu üye seçim imtiyazına istinaden Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve üyelerin seçimi,3 - Dilek, temenniler ve kapanış.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kuruluna Davet.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verildi.2- Şirketimiz esas sözleşmesinde A grubu paylara tanınan Yönetim Kurulu üye seçim imtiyazına istinaden Yönetim Kurulu üye sayısı belirlendi ve müzakere edildi onaylandı.3- Dilek, temenniler ve kapanış.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Özel Kurul Topantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2020 İmtiyazlı Özel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921286BIST