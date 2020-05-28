***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteYıldırım Beyazıt Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi28/05/2020AçıklamalarŞirketimizin Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesine Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847449BIST