***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımı Yönetim Kurulu Teklifinin OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 03.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 Peşin 0,2000000 20 15 0,1700000 17B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 Peşin 0,2000000 20 15 0,1700000 17Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 28.09.2020 28.09.2020 30.09.2020 29.09.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 0 0B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan 6.957.377,73 -TL'nin brüt 4.800.000-TL kısmının nakit kar payı olarak dağıtılmasına,Kalan karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,Nakit dağıtılacak kar payının 28.09.2020 tarihinde ödenmesi hususunu 2019 yılı Olağan Genel Kurulunda karara bağlanmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSULOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.605.657,36Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 11.006.777 8.343.664,264. Vergiler ( - ) 7.276.726 1.020.108,755. Net Dönem Kârı 8.268.224 7.323.555,516. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 366.177,78 366.177,788. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.902.046,22 6.957.377,73Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.359.36710. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 9.261.413,22 6.957.377,7311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.200.000 1.200.000* Nakit 1.200.000 1.200.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 3.600.000 3.600.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 360.000 360.00017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 2.742.046,22 1.797.377,7320. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 32.845,28 0,42 0,17 17B Grubu 4.047.154,72 51,21 0,17 17TOPLAM 4.080.000 51,63Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları*SPK'ya Göre Net Dönem Karı :Bu tutardan kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısım düşülmüş olup ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.* Net hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833051BIST