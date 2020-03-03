***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.03.2020 17:44
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Uzatılması İçin Başvurusu Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.03.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 03.03.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2010 tarih ve 18/542 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçen şirketimizin Kayıtlı sermaye tavanı süresinin 31.12.2019 tarihinde 5 yıllık sürenin dolması sebebiyle ve Sermaye piyasası Kurulu'nun II-18.1 seri numaralı tebliğine göre, şirketimizin mevcut 200.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanının korunarak, Kayıtlı sermaye tavanının süresinin 2020-2024 (5 yıl) yılları için geçerli olmasına, esas sözleşmemizin "Sermaye ve İmtiyazlar" başlıklı 6.maddesinin ekli şekilde tadil edilmesine, gerekli onay ve izin işlemlerinin yapılmasına karar vermiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823955
BIST
18:05111.207
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 3.897,40
|Açılış
|: 108.998
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|Önceki Kapanış
|: 107.310
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111.207
En Düşük
108.881
18:056,0573
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,1470
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|Önceki Kapanış
|: 6,2260
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6,2226
En Düşük
6,0540
18:056,7803
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,8270
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|Önceki Kapanış
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6,9243
En Düşük
6,7768
18:05318,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 4,13
|Açılış
|: 318,13
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|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
320,06
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|8,07
|162.498.589
|% 19,91
|
|CRFSA
|6,87
|54.308.726
|% 19,90
|
|DYOBY
|5,62
|34.531.612
|% 19,83
|
|AVGYO
|2,10
|99.826.186
|% 16,02
|
|DAGHL
|3,39
|1.440.914
|% 14,92
|
|NIBAS
|6,40
|204.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,37
|10.017.769
|% -5,95
|
|OSMEN
|6,81
|15.551
|% -5,42
|
|GYHOL
|21,84
|13.132.562
|% -4,88
|
|ALARK
|5,61
|100.778.987
|% -4,10
|
|ASELS
|30,48
|1.565.723.915
|% 7,93
|
|THYAO
|12,22
|1.205.977.083
|% 3,56
|
|GARAN
|10,19
|660.204.564
|% 6,48
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|HALKB
|6,49
|421.230.417
|% 6,74
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|KARSN
|1,90
|376.240.027
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,38
|256.167.952
|% 7,81
|
|YKBNK
|2,56
|384.743.450
|% 7,11
|
|IHYAY
|1,15
|172.761.956
|% 7,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7998
|7,8389
|% -0,52
|
|Frank
|1,6213
|1,6294
|% -0,98
|
|Riyal
|318,3140
|318,3800
|% 1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.624
|38,02
|
|Altın Gr.
|319
|319
|4,91
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,21
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,06
|
|B. Petrol
|52,51
|52,51
|0,61
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