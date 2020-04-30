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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.04.2020 18:56
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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımının Tescil Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.03.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 03.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 28.04.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2010 tarih ve 18/542 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçen şirketimizin Kayıtlı sermaye tavanı süresinin 31.12.2019 tarihinde 5 yıllık sürenin dolması sebebiyle ve Sermaye piyasası Kurulu'nun II-18.1 seri numaralı tebliğine göre, şirketimizin mevcut 200.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanının korunarak, Kayıtlı sermaye tavanının süresinin 2020-2024 (5 yıl) yılları için geçerli olmasına, esas sözleşmemizin "Sermaye ve İmtiyazlar" başlıklı 6.maddesinin ekli şekilde tadil edilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurulun 13/03/2020 tarih 29833736-110.03.03-E.3141 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. Esas Sözleşme değişikliği, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında onaya sunulmuş olup, 28.04.2020 tarihinde Ankara Ticaret Odasında tescil edilmiştir. 30.04.2020 tarih 10069 nolu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Esas Sözleşme.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841943


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