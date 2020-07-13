***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2020 18:22
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2019 , 02.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.12.2019 ve 02.01.2020 tarihlerinde yaptığı özel durum açıklamaları çerçevesinde Lokman Hekim Ankara Hastanesinin Lokman Hekim Üniversitesine 3 yıl süreyle kiraya verildiği ve kira bedelinin değişken tutarlı olacağı duyurulmuştu.
Değişken hesaplanan kira bedelinin hesaplanma kriterlerine ilişkin aşağıdaki açıklamaları yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.
Kira Bedelinin hesaplamasında dikkate alınan kriterler faaliyet karı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vakıf üniversitesi hastanelerine ilave olarak ödenen tutar ve ilgili mevzuat gereği özel hastanelerde sunulamayan ancak vakıf üniversitesi hastanelerinde sunulan hizmetlerden oluşacak faaliyet karıdır.
Yukarıda belirtilen kriterlerin bir veya bir kaçının uygulamasında dönemsel olarak değişkenlikler olabileceğinden tahakkuk edecek kira bedeli de süreç içerisinde değişkenlik arz edebilecektir.
Dönemsel olarak tahakkuk eden kira bedelini 31.03.2020 tarihli finansal tablo dipnotlarında ve faaliyet raporlarında olduğu gibi açıklamaya devam edeceğimizi kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859561
BIST
18:05118.399
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 3.590,11
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
118.399
En Düşük
116.126
18:056,8622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
18:057,8059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0448
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,8076
En Düşük
7,7554
18:05399,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,35
|Açılış
|: 399,31
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
400,40
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.521.509
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.647.998
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|11.356.311
|% 10,00
|
|BUCIM
|4,85
|16.502.781
|% 9,98
|
|KONYA
|322,90
|83.861.658
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,62
|623.876.654
|% -9,94
|
|VKFYO
|5,11
|3.500.079
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,49
|2.150.180
|% -7,23
|
|BJKAS
|2,97
|64.089.344
|% -6,90
|
|TACTR
|5,65
|405.731
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|THYAO
|11,97
|1.063.258.092
|% 1,18
|
|GARAN
|7,97
|1.049.636.475
|% 2,05
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|TRKCM
|4,55
|699.473.197
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|SKBNK
|1,65
|591.431.447
|% 7,14
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|YKBNK
|2,38
|577.547.595
|% 3,93
|
|TSKB
|1,26
|285.867.213
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6303
|8,6736
|% -0,05
|
|Frank
|7,2669
|7,3107
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8236
|1,8327
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|11,15
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,30
|
|Tam
|2.670
|2.681
|8,60
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,20
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,31
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|4,25
|4,26
|0,12
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|0,02
|
Seans Raporu
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17:55XU100
Endeks 118, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 18, 309.00 milyon TL de