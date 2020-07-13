***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2019 , 02.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.12.2019 ve 02.01.2020 tarihlerinde yaptığı özel durum açıklamaları çerçevesinde Lokman Hekim Ankara Hastanesinin Lokman Hekim Üniversitesine 3 yıl süreyle kiraya verildiği ve kira bedelinin değişken tutarlı olacağı duyurulmuştu.Değişken hesaplanan kira bedelinin hesaplanma kriterlerine ilişkin aşağıdaki açıklamaları yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.Kira Bedelinin hesaplamasında dikkate alınan kriterler faaliyet karı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vakıf üniversitesi hastanelerine ilave olarak ödenen tutar ve ilgili mevzuat gereği özel hastanelerde sunulamayan ancak vakıf üniversitesi hastanelerinde sunulan hizmetlerden oluşacak faaliyet karıdır.Yukarıda belirtilen kriterlerin bir veya bir kaçının uygulamasında dönemsel olarak değişkenlikler olabileceğinden tahakkuk edecek kira bedeli de süreç içerisinde değişkenlik arz edebilecektir.Dönemsel olarak tahakkuk eden kira bedelini 31.03.2020 tarihli finansal tablo dipnotlarında ve faaliyet raporlarında olduğu gibi açıklamaya devam edeceğimizi kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859561BIST