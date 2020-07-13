Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.07.2020 18:22
GÜNCEL HABERLER



***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2019 , 02.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimizin 23.12.2019 ve 02.01.2020 tarihlerinde yaptığı özel durum açıklamaları çerçevesinde Lokman Hekim Ankara Hastanesinin Lokman Hekim Üniversitesine 3 yıl süreyle kiraya verildiği ve kira bedelinin değişken tutarlı olacağı duyurulmuştu.
Değişken hesaplanan kira bedelinin hesaplanma kriterlerine ilişkin aşağıdaki açıklamaları yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.
Kira Bedelinin hesaplamasında dikkate alınan kriterler  faaliyet karı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vakıf üniversitesi hastanelerine ilave olarak ödenen tutar ve ilgili mevzuat gereği özel hastanelerde sunulamayan ancak vakıf üniversitesi hastanelerinde sunulan hizmetlerden oluşacak faaliyet karıdır.
Yukarıda belirtilen kriterlerin bir veya bir kaçının uygulamasında dönemsel olarak değişkenlikler olabileceğinden tahakkuk edecek kira bedeli de süreç içerisinde değişkenlik arz edebilecektir.
Dönemsel olarak tahakkuk eden kira bedelini 31.03.2020 tarihli finansal tablo dipnotlarında ve faaliyet raporlarında olduğu gibi açıklamaya devam edeceğimizi kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859561


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05118.399
Değişim :  3,13% |  3.590,11
Açılış :  116.262  
Önceki Kapanış :  114.809  
En Yüksek
118.399 En Düşük
116.126
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 539,00 39.521.509 % 10,00  
KENT 1.031,80 16.647.998 % 10,00  
ULAS 5,17 11.356.311 % 10,00  
BUCIM 4,85 16.502.781 % 9,98  
KONYA 322,90 83.861.658 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6303 8,6736 % -0,05  
Frank 7,2669 7,3107 % 0,09  
Riyal 1,8236 1,8327 % -0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 11,15  
Altın Gr. 399 399 1,92  
Cumhuriyet 2.592 2.613 8,30  
Tam 2.670 2.681 8,60  
Yarım 1.296 1.312 4,20  
Çeyrek 648 657 2,10  
Gümüş.Ons 19,29 19,31 0,59  
Gümüş Gr. 4,25 4,26 0,12  
B. Petrol 43,26 43,26 0,02  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru