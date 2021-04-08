***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kâr Dağıtımı Kapsamında Bedelsiz Sermaye Artırımı Onayı İçin SPK'ya BaşvurulduYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 24.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 36.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 193.207,546 96.603,773 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 NâmaB Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 23.806.792,454 11.903.396,227 50,00000 B Grubu B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 24.000.000 12.000.000,000 50,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.04.2021SPK Başvuru Tarihi 08.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin kar dağıtımı kapsamında 12.000.000 TL (%50) bedelsiz artırılarak 36.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve İmtiyazlar" başlıklı 6' ncı maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925476BIST