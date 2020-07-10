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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.07.2020 19:04
GÜNCEL HABERLER



***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya-ANKARA 444 99 11 (0312) 331 67 79

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Süleyman Alper İNCEÖZ Mali İşler Direktörü(CFO) 444 99 11/2000 inceoz@lokmanhekim.com.tr
Ömer EKER Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.10.2014 444 99 11/2150 oeker@lokmanhekim.com.tr SPF İleri Düzey/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206113/701799
Ali ERTÜRK Mali İşler Görevlisi ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 09.05.2018 444 99 11/2138 aerturk@lokmanhekim.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859112


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115.451 En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6503 8,6937 % 0,28  
Frank 7,2742 7,3180 % 0,04  
Riyal 1,8249 1,8340 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.798 -5,35  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.582 2.605 -0,20  
Tam 2.658 2.673 -0,10  
Yarım 1.291 1.307 -0,10  
Çeyrek 646 655 0,00  
Gümüş.Ons 18,66 18,70 -0,01  
Gümüş Gr. 4,13 4,13 0,01  
B. Petrol 42,99 42,99 0,64  
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