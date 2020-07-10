***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya-ANKARA 444 99 11 (0312) 331 67 79Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSüleyman Alper İNCEÖZ Mali İşler Direktörü(CFO) 444 99 11/2000 inceoz@lokmanhekim.com.trÖmer EKER Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.10.2014 444 99 11/2150 oeker@lokmanhekim.com.tr SPF İleri Düzey/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206113/701799Ali ERTÜRK Mali İşler Görevlisi ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 09.05.2018 444 99 11/2138 aerturk@lokmanhekim.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859112BIST