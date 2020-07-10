***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.07.2020 19:04
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya-ANKARA 444 99 11 (0312) 331 67 79
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Süleyman Alper İNCEÖZ Mali İşler Direktörü(CFO) 444 99 11/2000 inceoz@lokmanhekim.com.tr
Ömer EKER Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.10.2014 444 99 11/2150 oeker@lokmanhekim.com.tr SPF İleri Düzey/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206113/701799
Ali ERTÜRK Mali İşler Görevlisi ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 09.05.2018 444 99 11/2138 aerturk@lokmanhekim.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859112
BIST
18:05114.809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -985,03
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
18:056,8686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8686
En Düşük
6,8515
18:057,7655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0163
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7799
En Düşük
7,7277
18:05397,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,56
|Açılış
|: 397,39
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|28,62
|16.684.203
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|52.702.754
|% 9,98
|
|SILVR
|4,19
|33.752.316
|% 9,97
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|LUKSK
|21,86
|2.353.496
|% 9,90
|
|LIDFA
|3,24
|21.089.544
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|9.389.877
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.825.223
|% -9,86
|
|TURGG
|55,15
|19.635.845
|% -9,66
|
|PEKGY
|8,70
|62.507.873
|% -9,56
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|GARAN
|7,81
|1.336.837.966
|% -1,26
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|SISE
|6,12
|1.244.419.539
|% -4,08
|
|THYAO
|11,83
|1.186.723.117
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|488.114.528
|% -1,79
|
|ODAS
|2,69
|783.905.892
|% 2,28
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|KRDMD
|3,03
|800.692.435
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6503
|8,6937
|% 0,28
|
|Frank
|7,2742
|7,3180
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-5,35
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.582
|2.605
|-0,20
|
|Tam
|2.658
|2.673
|-0,10
|
|Yarım
|1.291
|1.307
|-0,10
|
|Çeyrek
|646
|655
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,70
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|42,99
|42,99
|0,64
|
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