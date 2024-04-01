Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

01.04.2024 17:32
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Ku


***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

28.03.2024 tarihinde saat 09:15'te yapılan özel durum açıklaması şablonuyla yaptığımız bildirimin, "Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi" şablonu kullanılarak düzenlenmiş hali tekrar yayınlanmıştır.
Denetim Komitesinin 27/03/2024 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak Şirketin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ara dönemlerde dahil denetimi için KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesinin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
  
Şirketimizin 2024 yılı ara hesap dönemleri sınırlı bağımsız denetim kapsamında olacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265150


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.158
Değişim :  0,17% |  15,14
Açılış :  9.234  
Önceki Kapanış :  9.142  
En Düşük
8.962 En Yüksek
9.259
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 13,97 1.009.256.399 % 10,00  
SELVA 17,05 57.048.722 % 10,00  
ISATR 1.896.897,50 1.896.898 % 10,00  
ERSU 47,40 71.732.529 % 9,98  
EUKYO 28,44 17.442.713 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1145 32,1439 % -0,79  
Euro 34,4438 34,6076 % -1,23  
Sterlin 40,3629 40,5652 % -2,66  
Frank 35,5640 35,7422 % -2,35  
Riyal 8,5771 8,6201 % -2,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,97 25,00 % 0,66  
Platin 901,32 903,05 % 0,66  
Paladyum 997,24 999,47 % 0,66  
Brent Pet. 87,87 87,87 % 0,66  
Altın Ons 2.238,51 2.238,81 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru