***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2024 17:32
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
28.03.2024 tarihinde saat 09:15'te yapılan özel durum açıklaması şablonuyla yaptığımız bildirimin, "Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi" şablonu kullanılarak düzenlenmiş hali tekrar yayınlanmıştır.
Denetim Komitesinin 27/03/2024 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak Şirketin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ara dönemlerde dahil denetimi için KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesinin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin 2024 yılı ara hesap dönemleri sınırlı bağımsız denetim kapsamında olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265150
BIST