***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2024-31.12.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar28.03.2024 tarihinde saat 09:15'te yapılan özel durum açıklaması şablonuyla yaptığımız bildirimin, "Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi" şablonu kullanılarak düzenlenmiş hali tekrar yayınlanmıştır.Denetim Komitesinin 27/03/2024 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak Şirketin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ara dönemlerde dahil denetimi için KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesinin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Şirketimizin 2024 yılı ara hesap dönemleri sınırlı bağımsız denetim kapsamında olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265150BIST