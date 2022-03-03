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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.03.2022 17:37
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemle


***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASUZU 45,12 44.897.975 % 10,00  
PKENT 374,00 21.122.104 % 10,00  
KOZAL 128,90 1.153.549.177 % 9,98  
KOZAA 21,96 516.438.403 % 9,96  
IPEKE 14,92 167.663.017 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,1059 14,1133 % 0,17  
Euro 15,6183 15,6658 % -0,28  
Sterlin 18,8028 18,8971 % -0,10  
Frank 15,2971 15,3892 % 0,33  
Riyal 3,7510 3,7698 % 0,18  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.927 1,41  
Altın Gr. 875 876 3,28  
Cumhuriyet 5.812 5.900 -4,00  
Tam 5.792 5.938 12,04  
Yarım 2.799 2.873 5,82  
Çeyrek 1.404 1.436 2,91  
Gümüş.Ons 25,04 25,07 -0,22  
Gümüş Gr. 11,43 11,43 -0,02  
B. Petrol 114 114 1,10  
Seans Raporu 18:05
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