***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı Kararları TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 05.03.2024Genel Kurul Tarihi 28.03.2024Genel Kurul Saati 16:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2024Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres İlbank Sosyal Tesisleri Anadolu Bul. No:24 Yenimahalle/ANKARA-TÜRKİYE adresinde bulunan İlbank Sosyal Tesisleri Toplantı SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,2 - Şirketimiz esas sözleşmesinde A grubu paylara tanınan Yönetim Kurulu üye seçim imtiyazına istinaden Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve üyelerin seçimi,3 - Dilek, temenniler ve kapanış.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kuruluna Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1 Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçildi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verildi.2 Şirketimiz esas sözleşmesinde A grubu paylara tanınan Yönetim Kurulu üye seçim imtiyazına istinaden Yönetim Kurulu üye sayısı belirlendi ve seçildi.3 Dilek, temenniler ve kapanış.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 08.04.2024Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2023 İmtiyazlı Paylar Özel Kurulu Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 İmtiyazlı Paylar 2023 Özel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271164BIST