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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.04.2024 19:14
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tav


***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yeni Kayıtlı Sermaye Tavan Tutarı ve Süresinin Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 01.02.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.02.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.03.2024
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 08.04.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) 25.06.2010 tarihli 18/542 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olan şirketimizin, SPK'nın II-18.1 seri numaralı tebliği doğrultusunda, mevcut 200.000.000-TL (iki yüz milyon türk lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının artırılarak, 1.000.000.000-TL (bir milyar türk lirası) olmasına ve kayıtlı sermaye tavan izninin 2024-2028 (5 yıl) yılları için geçerli olmasına, gerekli onay ve izin işlemlerinin yapılmasına karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurulun 15.02.2024 tarih E-29833736-110.04.04-49773 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.
Esas Sözleşmenin "sermaye ve imtiyazlar" başlıklı 6.maddesi ve mevzuata uyum amacıyla tadil edilen 8,9,11,12,13 ve 16'ncı maddelerine ilişkin tadil metinleri, 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında onaylandı.
Esas sözleşmenin ilgili maddeleri 08.04.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadili SPK Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271166


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