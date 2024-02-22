***LMKDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***LMKDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [LMKDC]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarLimak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., LMKDC.E işlem koduyla 22/02/2024 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 16,20 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251228BIST