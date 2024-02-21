***LMKDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
21.02.2024 11:50
***LMKDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
LIMAK DOGU ANADOLU payları, 22/02/2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai ve BIST Taş Toprak endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 516.179.700, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %30 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
LIMAK DOGU ANADOLU XUTUM 22/02/2024
LIMAK DOGU ANADOLU XTUMY 22/02/2024
LIMAK DOGU ANADOLU XYLDZ 22/02/2024
LIMAK DOGU ANADOLU XHARZ 22/02/2024
LIMAK DOGU ANADOLU XKTUM 22/02/2024
LIMAK DOGU ANADOLU XUSIN 22/02/2024
LIMAK DOGU ANADOLU XTAST 22/02/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250984
BIST