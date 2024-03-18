***LMKDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2024 10:52
***LMKDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LMKDC]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LMKDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259523
BIST
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13:098.815
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -13,34
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.751
En Yüksek
8.863
13:0932,3035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1764
|Açılış
|: 33,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
13:0935,2535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1355
|Açılış
|: 35,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
13:092.238,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 11,67
|Açılış
|: 2.238,76
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.241,07
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler13:09
|AKENR
|6,60
|19.572.788
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|31.270.212
|% 9,99
|
|DOBUR
|215,70
|75.259.112
|% 9,99
|
|ATLAS
|5,85
|10.083.815
|% 9,96
|
|ERSU
|23,42
|14.202.544
|% 9,95
|
|FONET
|28,08
|49.608.150
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.014.420.664
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|153.084.864
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|301.981.068
|% -9,94
|
|CATES
|60,30
|605.585.949
|% -8,98
|
|DOAS
|321,75
|3.117.289.262
|% 7,43
|
|TUPRS
|167,10
|2.830.839.655
|% 2,52
|
|THYAO
|269,75
|2.370.360.991
|% -0,19
|
|KCHOL
|173,30
|1.954.641.302
|% -3,02
|
|ALVES
|56,75
|1.864.001.492
|% -6,58
|
|ZOREN
|5,34
|959.330.904
|% 4,09
|
|ISCTR
|10,41
|1.053.569.568
|% 1,66
|
|EKGYO
|10,69
|757.140.526
|% -0,83
|
|YKBNK
|22,28
|1.278.451.027
|% 1,09
|
|TSPOR
|1,55
|76.511.128
|% -3,73
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2985
|32,3042
|% 0,55
|
|Euro
|35,2449
|35,2538
|% 0,39
|
|Sterlin
|41,9315
|42,1417
|% 0,83
|
|Frank
|37,2335
|37,4202
|% 0,75
|
|Riyal
|8,7848
|8,8288
|% 0,84
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,09
|25,11
|% 0,66
|
|Platin
|920,42
|921,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.066,49
|1.070,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,00
|86,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.155,99
|2.156,22
|% 0,66
|