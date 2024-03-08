***LMKDC*** LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
08.03.2024 18:41
***LMKDC*** LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Entegre Çimento Fabrikası
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Diyarbakır İli, Ergani İlçesinde bulunan 27 adet taşınmaz
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.01.2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
2.472.000.000,00 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
4,79
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2,13
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
6,50
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
2,11
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.03.2024
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Fon Kullanım yeri raporunda da belirtildiği üzere faaliyet gösterdiğimiz çimento sektöründe, stratejik büyüme hedefimiz doğrultusunda yapılan satın alma olup işlem neticesinde kapasite ciro ve karlılığın olumlu etkilnmesi beklenmektedir.
Karşı Taraf
Limak Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Şirket hissedarı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/01/2024
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
22.01.2024
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
3.065.000.000,00 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporu sonucunda tespit edilen değer üzerinden iskonto uygulanarak gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
01.03.2024 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızın ilgili şablondan yapılmasına yönelik açıklama olup farklı bir açıklama değildir.
Şirketimizin halka arz izahnamesinin "Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri" başlıklı 28.2 sayılı bölümünde bahsedildiği üzere, Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 30 Ocak 2024 tarihinde imzalanan ve detayları şirketimizin halka arz izahnamesinde paylaşılan Ergani Devir Sözleşmesi hükümleri kapsamında, Ergani Çimento Fabrikası 2.472.000.000 TL bedel karşılığında 1 Mart 2024 tarihinde devralınmıştır. Bahsi geçen bedelin karşılanmasında halka arz gelirleri ve şirketin mevcut kaynakları kullanılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257172
BIST