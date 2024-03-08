***LMKDC*** LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***LMKDC*** LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiEntegre Çimento FabrikasıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüDiyarbakır İli, Ergani İlçesinde bulunan 27 adet taşınmazAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29.01.2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Alım Bedeli2.472.000.000,00 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)4,79Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)2,13Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)6,50İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)2,11Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih01.03.2024Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriFon Kullanım yeri raporunda da belirtildiği üzere faaliyet gösterdiğimiz çimento sektöründe, stratejik büyüme hedefimiz doğrultusunda yapılan satın alma olup işlem neticesinde kapasite ciro ve karlılığın olumlu etkilnmesi beklenmektedir.Karşı TarafLimak Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiŞirket hissedarıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi30/01/2024Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası22.01.2024Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıErnst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A ŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar3.065.000.000,00 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme raporu sonucunda tespit edilen değer üzerinden iskonto uygulanarak gerçekleştirilmiştir.Açıklamalar01.03.2024 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızın ilgili şablondan yapılmasına yönelik açıklama olup farklı bir açıklama değildir.Şirketimizin halka arz izahnamesinin "Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri" başlıklı 28.2 sayılı bölümünde bahsedildiği üzere, Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 30 Ocak 2024 tarihinde imzalanan ve detayları şirketimizin halka arz izahnamesinde paylaşılan Ergani Devir Sözleşmesi hükümleri kapsamında, Ergani Çimento Fabrikası 2.472.000.000 TL bedel karşılığında 1 Mart 2024 tarihinde devralınmıştır. Bahsi geçen bedelin karşılanmasında halka arz gelirleri ve şirketin mevcut kaynakları kullanılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257172BIST