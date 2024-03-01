***LMKDC*** LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2024 10:51
***LMKDC*** LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin halka arz izahnamesinin "Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri" başlıklı 28.2 sayılı bölümünde bahsedildiği üzere, Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 30 Ocak 2024 tarihinde imzalanan ve detayları şirketimizin halka arz izahnamesinde paylaşılan Ergani Devir Sözleşmesi hükümleri kapsamında, Ergani Çimento Fabrikası 2.472.000.000 TL bedel karşılığında 1 Mart 2024 tarihinde devralınmıştır. Bahsi geçen bedelin karşılanmasında halka arz gelirleri ve şirketin mevcut kaynakları kullanılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253402
BIST
'
10:589.214
En Düşük
|Değişim
|: 0,22%
|| 20,64
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.179
En Yüksek
9.227
10:5831,3276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0941
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,4296
En Düşük
31,1768
10:5833,9272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0605
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
33,9843
En Düşük
33,7387
10:582.060,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 7,26
|Açılış
|: 2.060,12
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.065,29
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler10:58
|DIRIT
|21,26
|5.663.324
|% 9,98
|
|LMKDC
|31,52
|1.533.233.632
|% 9,98
|
|PATEK
|132,40
|506.957.516
|% 9,97
|
|KLGYO
|5,85
|199.427.933
|% 9,96
|
|GLCVY
|51,55
|88.356.861
|% 9,91
|
|ALCTL
|136,90
|291.267.053
|% -8,61
|
|ERSU
|32,00
|32.182.529
|% -6,43
|
|EMNIS
|186,60
|338.866
|% -4,80
|
|NETAS
|90,45
|57.025.381
|% -4,79
|
|KTLEV
|113,40
|178.845.271
|% -4,55
|
|GUBRF
|207,10
|2.334.439.314
|% 3,24
|
|REEDR
|71,70
|1.774.957.106
|% 3,61
|
|LMKDC
|31,52
|1.533.233.632
|% 9,98
|
|THYAO
|280,50
|1.390.245.233
|% -0,44
|
|MIATK
|80,25
|1.251.213.088
|% 2,49
|
|LMKDC
|31,52
|1.533.233.632
|% 9,98
|
|EKGYO
|11,25
|493.895.198
|% 1,35
|
|KLGYO
|5,85
|199.427.933
|% 9,96
|
|ZOREN
|5,62
|182.514.730
|% -0,35
|
|ODAS
|10,30
|309.745.588
|% 2,08
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3224
|31,3276
|% 0,30
|
|Euro
|33,9155
|33,9272
|% 0,18
|
|Sterlin
|39,4583
|39,6562
|% 0,38
|
|Frank
|35,2196
|35,4317
|% 0,12
|
|Riyal
|8,3275
|8,3693
|% 0,30
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|871,55
|875,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,72
|941,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,23
|82,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,19
|2.044,61
|% 0,66
|