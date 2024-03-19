***LMKDC*** LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2024 18:36
***LMKDC*** LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
386.179.700 TL olan çıkarılmış sermayemizin 516.179.700 TL'ye artırılmasına yönelik Yönetim Kurulu'nun 23.02.2024 tarihli ve 139 sayılı kararı kapsamında yapılan, Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("Kurul") gerekli izinlerin alınmasına dair başvurumuz Kurul'un 18.03.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-51463 sayılı yazısı ile onaylanmış, Esas Sözleşme tadili 19.03.2024 (bugün) tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilişkin bilgiler 19.03.2024 tarihli ve 11046 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260355
BIST
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18:058.930
En Düşük
|Değişim
|: 2,43%
|| 211,77
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.934
18:0532,3473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0670
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
18:0535,1752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0075
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
18:052.240,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,14
|Açılış
|: 2.240,74
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|7,26
|12.589.878
|% 10,00
|
|TURGG
|775,50
|57.515.961
|% 10,00
|
|SODSN
|233,20
|14.501.407
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|634.860.413
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.416.782
|% 10,00
|
|SUMAS
|531,00
|9.811.957
|% -10,00
|
|ARTMS
|53,15
|2.037.378.415
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|752.892.338
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|241.237.115
|% -9,86
|
|BJKAS
|66,00
|536.829.542
|% -9,84
|
|THYAO
|278,25
|9.087.135.278
|% 3,63
|
|TUPRS
|173,70
|5.019.190.998
|% 5,15
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|REEDR
|59,25
|3.646.475.420
|% 6,28
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|ZOREN
|5,35
|2.098.915.590
|% 2,29
|
|ISCTR
|10,77
|3.066.387.933
|% 4,26
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|EKGYO
|10,65
|1.590.035.757
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3439
|32,3473
|% 0,21
|
|Euro
|35,1578
|35,1752
|% -0,02
|
|Sterlin
|42,1617
|42,3731
|% -0,13
|
|Frank
|37,3354
|37,5225
|% -0,07
|
|Riyal
|8,8439
|8,8882
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,91
|24,94
|% 0,66
|
|Platin
|894,36
|896,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|984,24
|987,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,50
|87,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.155,42
|2.155,83
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58SELEC
Yüzde 5.23 oranında artışla 57.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 046, 293 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 64 artarak (% 2.35 ) 7, 834
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKYLP, SODSN, SELVA, DESPC, KLGYO, CASA, MMCAS, PKART, TMSN, NETAS
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17:57
SKYLP, PSDTC, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
IZINV, TURSG, PRZMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında