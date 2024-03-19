***LMKDC*** LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LMKDC*** LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar386.179.700 TL olan çıkarılmış sermayemizin 516.179.700 TL'ye artırılmasına yönelik Yönetim Kurulu'nun 23.02.2024 tarihli ve 139 sayılı kararı kapsamında yapılan, Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("Kurul") gerekli izinlerin alınmasına dair başvurumuz Kurul'un 18.03.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-51463 sayılı yazısı ile onaylanmış, Esas Sözleşme tadili 19.03.2024 (bugün) tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilişkin bilgiler 19.03.2024 tarihli ve 11046 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260355BIST