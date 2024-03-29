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***LMKDC*** LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.03.2024 19:38
***LMKDC*** LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***LMKDC*** LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 1 Mart 2024 tarihinde Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den devralınan Ergani Çimento Fabrikası'ndaki ön ısıtıcı kule modifikasyonu yatırımına yönelik T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 29.03.2024 tarihli ve 566529 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. 
Söz konusu yatırımın hayata geçirilmesiyle birlikte, fosil yakıt tüketimi azaltılırken, ısıl enerji verimliliğinde de önemli ölçüde iyileşme sağlanacaktır. Bu şekilde hem çevresel sürdürülebilirlik hem de ekonomik verimlilik açısından önemli kazanımlar elde edilmesi beklenmektedir. 
Yatırım teşviki kapsamında KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, faiz ve vergi desteği unsurlarından yararlanılacaktır. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264523


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