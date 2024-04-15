***LMKDC*** LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LMKDC*** LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.04.2024 tarihli ve 143 sayılı kararı uyarınca:- 03.01.2024 tarihli ve 3 numaralı İç Yönerge'nin iptal edilmesine,- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371 maddeleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Temsili" başlıklı 11. maddesine dayanılarak hazırlanan 05.04.2024 tarihli ve 4 numaralı İç Yönerge'nin kabul edilmesine,- İç Yönerge'nin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.İlgili iç yönerge 15.04.2024 tarihinde (bugün) ticaret sicilinde tescil ve 15.04.2024 tarihli ve 11062 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş olup ekte paydaşlarımızın bilgilerine sunulmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272169BIST