***LMKDC* *TVM* *TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
14.02.2024 18:28
***LMKDC******TVM******TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249600
BIST
'
18:059.072
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 78,08
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.918
En Yüksek
9.077
18:0530,7466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0408
|Açılış
|: 30,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
18:0533,0250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1162
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
18:051.968,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.968,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.962,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|660,00
|11.984.520
|% 10,00
|
|YAPRK
|316,25
|197.122.047
|% 10,00
|
|OSTIM
|8,80
|105.902.946
|% 10,00
|
|MERCN
|17,05
|82.357.620
|% 10,00
|
|ELITE
|63,25
|384.042.322
|% 10,00
|
|TETMT
|6.302,50
|21.342.440
|% -7,32
|
|ERSU
|34,94
|43.423.989
|% -7,27
|
|SELGD
|48,70
|27.927.813
|% -7,06
|
|AYDEM
|28,22
|143.715.298
|% -5,87
|
|ICUGS
|15,35
|15.942.131
|% -4,95
|
|THYAO
|282,50
|12.192.665.613
|% 0,44
|
|GUBRF
|205,80
|11.919.098.676
|% 4,04
|
|ISCTR
|27,82
|8.322.905.871
|% 2,43
|
|EREGL
|46,60
|6.248.361.741
|% 1,04
|
|TUPRS
|164,60
|6.215.469.459
|% 2,49
|
|ZOREN
|5,24
|2.209.768.498
|% -3,32
|
|EKGYO
|10,40
|3.462.461.290
|% -2,89
|
|ISCTR
|27,82
|8.322.905.871
|% 2,43
|
|QUAGR
|4,63
|974.693.996
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,88
|1.096.234.826
|% 9,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7403
|30,7466
|% 0,13
|
|Euro
|33,0142
|33,0250
|% 0,35
|
|Sterlin
|38,4981
|38,6911
|% -0,11
|
|Frank
|34,5874
|34,7958
|% 0,36
|
|Riyal
|8,1740
|8,2150
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,35
|22,38
|% 0,66
|
|Platin
|891,87
|892,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|929,67
|933,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,19
|82,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.991,77
|1.992,13
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GMTAS
Yüzde 5.29 oranında artışla 9.16 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 097, 869 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 98 artarak (% 0.82 ) 9, 624
-
17:58XU100
Endeks 9, 063 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 119, 008.00 milyon TL de
-
17:58MIPAZ
Yüzde 6.98 oranında artışla 96.60 lira fiyatla işlem gören hissede 842, 663 adet işlem
-
17:57VERTU
Yüzde 6.64 oranında artışla 51.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 001, 982 adet işlem