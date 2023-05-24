***LOGO* *AGHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.05.2023 09:10
***LOGO******AGHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AGHOL, LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGHOL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,8212388 TL Teorik Fiyat: 91,679 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) LOGO.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,5 TL Teorik Fiyat: 52,7 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153266
BIST
10:264.496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 25,06
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.497
En Düşük
4.474
10:2619,8807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0240
|Açılış
|: 21,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
19,9005
En Düşük
19,8142
10:2621,4561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0545
|Açılış
|: 22,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
21,4970
En Düşük
21,3426
10:261.261,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.261,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.265,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler10:26
|RODRG
|48,90
|13.360.116
|% 9,99
|
|CANTE
|23,40
|96.286.677
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|2.928.221
|% 9,95
|
|ULUSE
|124,00
|23.124.373
|% 9,93
|
|OYAYO
|9,88
|2.151.271
|% 6,81
|
|SAMAT
|23,46
|45.957.083
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|33.488
|% -9,96
|
|ATSYH
|71,50
|478.979
|% -8,33
|
|BRSAN
|151,60
|71.170.466
|% -4,05
|
|DESA
|46,80
|1.841.732
|% -3,51
|
|SASA
|50,95
|760.085.788
|% 1,90
|
|THYAO
|134,20
|378.528.670
|% -0,15
|
|ODAS
|5,88
|271.915.961
|% 3,34
|
|EUPWR
|79,60
|228.195.706
|% 1,99
|
|KOZAL
|19,03
|201.787.503
|% 1,28
|
|ODAS
|5,88
|271.915.961
|% 3,34
|
|EKGYO
|6,29
|139.717.053
|% 0,16
|
|ISCTR
|10,47
|197.146.000
|% 0,96
|
|SASA
|50,95
|760.085.788
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,85
|103.035.603
|% 0,45
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8756
|19,8807
|% 0,12
|
|Euro
|21,4379
|21,4561
|% 0,25
|
|Sterlin
|24,6224
|24,7459
|% 0,24
|
|Frank
|21,9656
|22,0980
|% 0,17
|
|Riyal
|5,2853
|5,3118
|% 0,18
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|-0,93
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|0,17
|
|Cumhuriyet
|9.418
|9.561
|276,00
|
|Tam
|9.371
|9.629
|299,76
|
|Yarım
|4.615
|4.774
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.300
|2.380
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,89
|14,91
|-0,06
|
|B. Petrol
|77,39
|77,39
|0,55
|