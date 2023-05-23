***LOGO* *AGHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***LOGO******AGHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AGHOL, LOGO24.05.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL 0,8212388 0,7391149LOGO YAZILIM LOGO 1,5 1,35Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153137BIST