***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 17:46
***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LOGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828880
BIST
17:5095.730
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.090,59
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:506,3045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0128
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:507,0049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0680
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:50319,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,08
|Açılış
|: 319,27
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|15.077.652
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|61.653.909
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|590.423
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.143.466
|% 10,00
|
|PGSUS
|39,04
|113.047.405
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,16
|9.511.180
|% -13,71
|
|ECZYT
|9,81
|70.020.098
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|ECILC
|4,06
|287.823.032
|% -9,98
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|ASELS
|25,32
|1.290.158.132
|% 3,94
|
|THYAO
|9,06
|1.151.186.750
|% 6,84
|
|GARAN
|9,04
|662.330.276
|% 3,43
|
|KRDMD
|2,06
|413.161.950
|% 3,00
|
|EREGL
|8,12
|390.326.393
|% -0,37
|
|ODAS
|1,35
|332.846.986
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,06
|413.161.950
|% 3,00
|
|IHLGM
|0,94
|181.285.354
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,21
|349.703.342
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,19
|173.405.413
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8635
|7,9030
|% -0,60
|
|Frank
|6,6080
|6,6478
|% -0,83
|
|Riyal
|1,6760
|1,6844
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,97
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|2.122
|2.154
|2,00
|
|Tam
|2.107
|2.161
|-6,62
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-3,21
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|15,35
|15,38
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,10
|
|B. Petrol
|34,66
|34,66
|1,44
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 7.08 oranında artışla 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 099, 401 adet işlem
-
17:58KATMR
Yüzde 8.17 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 757 adet işlem
-
17:57SODA
Yüzde 6.16 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 770, 254 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2270, 97 artarak (% 2.55 ) 91, 285
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS