***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2020 15:33
***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LOGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859685
BIST
15:25117.635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -763,37
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
15:256,8686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
15:257,8060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0218
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8168
En Düşük
7,7736
15:25397,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,35
|Açılış
|: 397,19
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|BFREN
|455,80
|7.202.552
|% 9,99
|
|FMIZP
|60,55
|14.062.458
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.882.415
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|2.381.314
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.841.895
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|748.319
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|IZFAS
|2,98
|479.100
|% -4,79
|
|EKGYO
|2,30
|1.472.558.258
|% 1,32
|
|GARAN
|7,91
|591.121.226
|% -0,75
|
|THYAO
|11,94
|578.649.233
|% -0,25
|
|ODAS
|2,88
|565.994.067
|% -2,37
|
|SASA
|11,95
|475.983.505
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,30
|1.472.558.258
|% 1,32
|
|SKBNK
|1,65
|397.030.213
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|301.060.342
|% 0,79
|
|ODAS
|2,88
|565.994.067
|% -2,37
|
|IHLGM
|1,82
|305.650.767
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5797
|8,6227
|% -0,06
|
|Frank
|7,2783
|7,3221
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8253
|1,8344
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-3,60
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.584
|2.605
|-2,70
|
|Tam
|2.662
|2.673
|-2,70
|
|Yarım
|1.292
|1.307
|-1,30
|
|Çeyrek
|646
|654
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|-0,30
|