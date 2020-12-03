***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2020 10:14
***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LOGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891116
BIST
10:061.323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,02
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.329
En Düşük
1.321
10:067,9018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0402
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,9176
En Düşük
7,8413
10:069,5842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0672
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,6062
En Düşük
9,4986
10:06464,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,33
|Açılış
|: 464,44
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
464,69
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler10:06
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|22.428.534
|% 9,98
|
|UMPAS
|0,78
|19.885
|% 9,86
|
|SAFKR
|20,20
|15.014.807
|% 9,54
|
|CEMAS
|2,70
|73.593.420
|% 8,87
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|PAMEL
|21,50
|463.841
|% -6,93
|
|EUYO
|5,35
|369.369
|% -6,63
|
|RODRG
|14,25
|494.666
|% -6,43
|
|CEMAS
|2,70
|73.593.420
|% 8,87
|
|THYAO
|12,21
|71.993.863
|% -0,33
|
|SELEC
|16,09
|58.671.142
|% 6,13
|
|GARAN
|9,22
|55.347.130
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,12
|48.474.539
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,70
|73.593.420
|% 8,87
|
|EKGYO
|2,18
|30.356.712
|% 0,46
|
|GSRAY
|4,12
|48.474.539
|% 0,00
|
|ODAS
|3,57
|38.369.232
|% 0,85
|
|TSKB
|2,18
|23.423.251
|% -2,68
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8929
|7,9018
|% 0,51
|
|Euro
|9,5768
|9,5842
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,4910
|10,5436
|% 0,14
|
|Frank
|8,7536
|8,8064
|% 0,14
|
|Riyal
|2,0878
|2,0983
|% -0,08
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|7,39
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,89
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,02
|
|B. Petrol
|48,09
|48,09
|-0,16
|
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