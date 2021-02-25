***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 14:31
***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LOGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912760
BIST
17:591.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,88
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
17:597,2177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0482
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
17:598,8342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1080
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
17:59412,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,18
|Açılış
|: 412,88
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
412,52
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|5.621.491
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|LINK
|51,70
|119.023.587
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,80
|919.990
|% -9,97
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|KARSN
|4,24
|1.223.814.664
|% -9,79
|
|MNDRS
|3,50
|155.260.457
|% -9,79
|
|THYAO
|13,36
|2.707.177.181
|% 4,13
|
|PETKM
|5,21
|2.121.987.318
|% 0,97
|
|SASA
|41,28
|1.750.939.992
|% 3,36
|
|KOZAL
|127,80
|1.731.333.462
|% -4,27
|
|PGSUS
|88,00
|1.630.101.705
|% 6,28
|
|EKGYO
|2,28
|1.338.592.549
|% 0,44
|
|PETKM
|5,21
|2.121.987.318
|% 0,97
|
|TSKB
|1,71
|543.512.702
|% -1,72
|
|KARSN
|4,24
|1.223.814.664
|% -9,79
|
|IHLAS
|0,89
|227.317.135
|% -1,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2143
|7,2177
|% 0,67
|
|Euro
|8,8272
|8,8342
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,1701
|10,2211
|% 0,63
|
|Frank
|7,9341
|7,9819
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9142
|1,9238
|% 0,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-27,17
|
|Altın Gr.
|413
|413
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|65,79
|65,79
|-0,39
|
Seans Raporu
17:59
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17:59BURCE
Yüzde 4.01 oranında artışla 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 082, 446 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 30, 315.00 milyon TL de
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17:57PGSUS
Yüzde 6.82 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 023, 946 adet işlem
-
17:56MERIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 414.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 567 adet işlem
-
17:54SASA
Yüzde 4.21 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 505, 347 adet işlem