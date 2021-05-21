***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.05.2021 11:52
***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LOGO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LOGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937146
BIST
16:041.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,71
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
16:048,3752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0053
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
16:0410,2220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0396
|Açılış
|: 10,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
16:04508,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,77
|Açılış
|: 508,61
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,76
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler16:04
|SONME
|38,64
|7.403.689
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.917.675
|% 9,91
|
|FENER
|34,12
|475.897.435
|% 9,08
|
|BERA
|28,96
|58.292.258
|% 7,34
|
|EUKYO
|4,69
|2.463.778
|% 7,32
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|30,92
|59.344.326
|% -7,15
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,21
|726.423.957
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,13
|628.642.739
|% 1,37
|
|TUPRS
|102,40
|616.019.622
|% 2,20
|
|JANTS
|89,30
|615.192.579
|% 1,65
|
|BJKAS
|7,63
|575.299.554
|% 5,83
|
|YKBNK
|2,18
|375.894.714
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,97
|268.178.303
|% 0,51
|
|GARAN
|8,21
|726.423.957
|% -0,24
|
|BJKAS
|7,63
|575.299.554
|% 5,83
|
|KRDMD
|8,13
|628.642.739
|% 1,37
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3731
|8,3752
|% -0,06
|
|Euro
|10,2181
|10,2220
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,8651
|11,9246
|% 0,07
|
|Frank
|9,2905
|9,3465
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2275
|2,2387
|% -0,02
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|9,65
|
|Altın Gr.
|508
|508
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|19,00
|
|Tam
|3.338
|3.424
|15,35
|
|Yarım
|1.614
|1.657
|7,43
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,71
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,96
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,03
|
|B. Petrol
|66,21
|66,21
|1,10
|