***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2021 10:31
***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LOGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946733
BIST
12:131.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,74
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
12:138,6729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0085
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6744
En Düşük
8,6270
12:1310,2961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0032
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
12:13503,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,05
|Açılış
|: 503,32
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,53
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler12:13
|EDATA
|7,26
|18.332.633
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|135.086.225
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.795.193
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|5.841.001
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|4.466.432
|% 9,94
|
|KSTUR
|248,00
|44.392
|% -7,15
|
|DIRIT
|3,52
|39.878
|% -6,13
|
|NIBAS
|12,20
|4.836.542
|% -6,08
|
|SUMAS
|61,10
|18.330
|% -4,53
|
|TACTR
|30,02
|129.776
|% -4,46
|
|GARAN
|8,72
|478.471.905
|% 0,93
|
|THYAO
|14,10
|344.108.105
|% -0,14
|
|AKBNK
|5,47
|215.228.315
|% 0,55
|
|EREGL
|18,30
|214.351.347
|% 0,44
|
|KOZAL
|111,50
|196.186.400
|% 0,09
|
|GARAN
|8,72
|478.471.905
|% 0,93
|
|YKBNK
|2,25
|120.465.393
|% 0,90
|
|PEKGY
|1,31
|63.276.595
|% 1,55
|
|TSKB
|1,29
|53.810.728
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,47
|215.228.315
|% 0,55
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6704
|8,6729
|% 0,10
|
|Euro
|10,2462
|10,2961
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,9607
|12,0207
|% -0,03
|
|Frank
|9,3426
|9,3989
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3020
|2,3136
|% -0,09
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|15,21
|
|Altın Gr.
|503
|503
|3,45
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|23,00
|
|Tam
|3.308
|3.393
|21,97
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|10,62
|
|Çeyrek
|802
|821
|5,32
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,67
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,04
|
|B. Petrol
|77,65
|77,65
|0,49
|
Seans Raporu
12:13
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12:25TUREX
Yüzde 4.69 oranında artışla 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 057 adet işlem
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12:24XU100
Endeks 1, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 4, 460.00 milyon TL de
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12:23OZBAL
Yüzde 4.17 oranında artışla 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 139, 274 adet işlem
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12:22TUCLK
Yüzde 4.52 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 215 adet işlem
-
12:21NTGAZ
Yüzde 5.79 oranında artışla 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 307, 236 adet işlem