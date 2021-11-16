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***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

16.11.2021 17:52
***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

LOGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978097


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESCAR 25,34 54.609.723 % 9,98  
ELITE 19,72 96.834.808 % 9,98  
BASGZ 15,67 578.190.058 % 9,96  
DOBUR 136,00 9.397.328 % 9,94  
DIRIT 4,89 502.095 % 9,89  
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17:42 Alış Satış %  
Dolar 10,2690 10,2733 % 2,14  
Euro 11,6553 11,6613 % 1,97  
Sterlin 13,7616 13,8306 % 2,35  
Frank 11,0193 11,0857 % 1,80  
Riyal 2,7303 2,7439 % 2,10  
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17:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.863 -0,29  
Altın Gr. 615 615 12,57  
Cumhuriyet 4.071 4.133 106,00  
Tam 4.051 4.153 105,97  
Yarım 1.958 2.009 51,27  
Çeyrek 982 1.004 25,63  
Gümüş.Ons 25,07 25,10 -0,01  
Gümüş Gr. 8,27 8,28 0,16  
B. Petrol 82,22 82,22 0,17  
Seans Raporu 17:42
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