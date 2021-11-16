***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2021 17:52
***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LOGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978097
BIST
17:441.686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -16,76
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.682
17:4410,2751
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,2173
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2844
En Düşük
10,0421
17:4411,6601
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,2240
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6693
En Düşük
11,4245
17:44614,80
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 12,11
|Açılış
|: 614,87
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ESCAR
|25,34
|54.609.723
|% 9,98
|
|ELITE
|19,72
|96.834.808
|% 9,98
|
|BASGZ
|15,67
|578.190.058
|% 9,96
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|OYLUM
|7,93
|13.650.949
|% -9,47
|
|PENTA
|160,70
|46.680.931
|% -8,59
|
|YEOTK
|51,35
|61.161.353
|% -8,30
|
|ARASE
|96,35
|84.344.374
|% -7,71
|
|NUGYO
|10,09
|11.089.220
|% -7,60
|
|GARAN
|12,16
|3.629.606.354
|% 4,56
|
|YKBNK
|3,35
|3.032.945.348
|% -1,18
|
|AKBNK
|7,03
|2.745.459.993
|% 0,86
|
|PETKM
|7,90
|2.049.143.640
|% -0,38
|
|THYAO
|17,71
|1.614.088.249
|% 0,57
|
|YKBNK
|3,35
|3.032.945.348
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,17
|469.596.477
|% -5,65
|
|AKBNK
|7,03
|2.745.459.993
|% 0,86
|
|GARAN
|12,16
|3.629.606.354
|% 4,56
|
|TSKB
|1,59
|467.167.554
|% -7,56
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2690
|10,2733
|% 2,14
|
|Euro
|11,6553
|11,6613
|% 1,97
|
|Sterlin
|13,7616
|13,8306
|% 2,35
|
|Frank
|11,0193
|11,0857
|% 1,80
|
|Riyal
|2,7303
|2,7439
|% 2,10
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-0,29
|
|Altın Gr.
|615
|615
|12,57
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,27
|8,28
|0,16
|
|B. Petrol
|82,22
|82,22
|0,17
|
Seans Raporu
17:42
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