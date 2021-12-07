***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2021 11:14
***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LOGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981379
BIST
13:141.952
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 24,89
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.954
En Düşük
1.943
13:1413,7406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0570
|Açılış
|: 13,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
13:1415,5039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0759
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
13:14784,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -4,55
|Açılış
|: 784,69
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler13:14
|INTEM
|66,00
|27.772.906
|% 10,00
|
|PKENT
|5.418,60
|4.836.847
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|384.260
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.948.979
|% 9,99
|
|BAGFS
|12,70
|9.304.060
|% 9,96
|
|RALYH
|12,63
|17.320.908
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|3.501.728
|% -9,95
|
|KLGYO
|2,26
|283.941.473
|% -7,76
|
|MEGAP
|7,19
|68.066.349
|% -6,74
|
|MEGAP
|7,19
|68.066.349
|% -6,74
|
|SISE
|14,27
|2.516.578.985
|% 6,97
|
|KRDMD
|9,59
|1.479.843.630
|% 3,12
|
|THYAO
|19,22
|1.197.785.611
|% 2,84
|
|ASELS
|22,92
|1.178.337.766
|% 1,69
|
|GARAN
|11,80
|1.123.635.069
|% -0,34
|
|ODAS
|1,66
|329.386.491
|% 0,61
|
|SISE
|14,27
|2.516.578.985
|% 6,97
|
|YKBNK
|3,52
|554.975.283
|% -0,85
|
|KRDMD
|9,59
|1.479.843.630
|% 3,12
|
|KLGYO
|2,26
|283.941.473
|% -7,76
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7319
|13,7406
|% -0,41
|
|Euro
|15,4746
|15,5039
|% -0,49
|
|Sterlin
|18,1321
|18,2231
|% -0,57
|
|Frank
|14,7860
|14,8751
|% -0,42
|
|Riyal
|3,6448
|3,6631
|% -0,59
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-0,54
|
|Altın Gr.
|784
|784
|-5,19
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|-38,00
|
|Tam
|5.161
|5.290
|-38,97
|
|Yarım
|2.495
|2.559
|-18,86
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|-9,43
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,73
|74,73
|1,65
|