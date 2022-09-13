***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 16:06
***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LOGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062710
BIST
16:243.548
En Yüksek
|Değişim
|: -2,77%
|| -101,16
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
16:2418,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0357
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
16:2418,2882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,1605
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
16:24997,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -13,51
|Açılış
|: 997,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler16:24
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|148.834.689
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|2.635.046
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|VAKBN
|15,66
|207.893.641
|% 9,97
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|178.745.122
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|158.254.752
|% -9,94
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|AKBNK
|17,86
|11.979.624.568
|% 2,00
|
|YKBNK
|9,11
|11.193.921.519
|% -5,99
|
|ISCTR
|11,65
|9.882.483.319
|% -7,17
|
|THYAO
|74,35
|8.898.494.565
|% -0,80
|
|EREGL
|31,98
|7.128.129.605
|% -4,25
|
|YKBNK
|9,11
|11.193.921.519
|% -5,99
|
|EKGYO
|4,82
|5.621.657.965
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,65
|9.882.483.319
|% -7,17
|
|AKBNK
|17,86
|11.979.624.568
|% 2,00
|
|KRDMD
|15,35
|5.933.795.005
|% 0,26
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2450
|18,2508
|% 0,20
|
|Euro
|18,2822
|18,2882
|% -0,87
|
|Sterlin
|21,0189
|21,1243
|% -1,01
|
|Frank
|18,9036
|19,0175
|% -0,69
|
|Riyal
|4,8412
|4,8654
|% 0,10
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-21,11
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-14,57
|
|Cumhuriyet
|6.706
|6.808
|-64,00
|
|Tam
|6.721
|6.799
|-57,00
|
|Yarım
|3.275
|3.324
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.661
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,60
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,17
|
|B. Petrol
|93,11
|93,11
|-0,89
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:39TCELL
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 290, 953 adet işlem
-
16:38DOHOL
Yüzde -7.09 oranında düşüşle 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 048, 007 adet işlem
-
16:37ASUZU
Yüzde -9.75 oranında düşüşle 265.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 030, 904 adet işlem
-
16:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 61 kaybederek (% -2.43 ) 3, 928
-
16:35XU100
Endeks 3, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 09 altında . İşlem hacmi 116, 172.00 milyon TL de