***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:53
***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LOGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093687
BIST
10:405.463
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -60,23
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.458
10:4018,7599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0175
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:4019,9297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0377
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:401.117,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.117,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:40
|BFREN
|5.753,80
|78.378.414
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|11.456.857
|% 10,00
|
|EYGYO
|25,18
|120.643.549
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|TUREX
|30,10
|17.305.067
|% 8,59
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|3.314.003
|% -9,87
|
|MRGYO
|5,48
|28.910.040
|% -9,42
|
|LIDER
|80,05
|4.768.809
|% -9,03
|
|ULUSE
|205,00
|18.996.782
|% -8,89
|
|EREGL
|43,48
|2.834.689.313
|% 1,30
|
|THYAO
|146,30
|2.435.571.804
|% 1,25
|
|KRDMD
|19,46
|1.262.848.505
|% -1,67
|
|ASELS
|65,45
|1.206.775.636
|% 0,46
|
|EKGYO
|9,38
|1.151.524.648
|% -0,42
|
|EKGYO
|9,38
|1.151.524.648
|% -0,42
|
|EREGL
|43,48
|2.834.689.313
|% 1,30
|
|KRDMD
|19,46
|1.262.848.505
|% -1,67
|
|YKBNK
|11,68
|374.193.497
|% 0,34
|
|ISCTR
|12,54
|364.246.259
|% 0,08
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7544
|18,7599
|% 0,09
|
|Euro
|19,9057
|19,9297
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,4832
|22,5960
|% -0,22
|
|Frank
|20,1074
|20,2285
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9727
|4,9977
|% 0,07
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-3,55
|
|Altın Gr.
|1.118
|1.118
|0,45
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.565
|7.631
|5,00
|
|Yarım
|3.664
|3.730
|2,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.865
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,00
|
|B. Petrol
|78,52
|78,52
|0,68
|