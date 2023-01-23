***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.01.2023 06:24
***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LOGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103608
BIST
12:525.566
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 75,19
|Açılış
|: 5.514
|
|Önceki Kapanış
|: 5.490
|
5.566
En Düşük
5.502
12:5218,8094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8424
En Düşük
18,7516
12:5220,5294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1157
|Açılış
|: 20,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6550
|
20,5880
En Düşük
20,3810
12:521.163,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,99
|Açılış
|: 1.163,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.165,45
|
1.171,72
En Düşük
1.160,37
BIST En Aktif Hisseler12:50
|BJKAS
|7,37
|198.228.006
|% 10,00
|
|GUBRF
|370,30
|1.190.624.490
|% 9,98
|
|ONCSM
|66,15
|3.452.236
|% 9,98
|
|GZNMI
|16,75
|55.300.076
|% 9,98
|
|EYGYO
|22,06
|270.170.948
|% 9,97
|
|HEKTS
|35,98
|262.622.259
|% -6,06
|
|SASA
|113,30
|470.098.607
|% -5,98
|
|GESAN
|229,50
|290.801.605
|% -4,57
|
|KONTR
|154,90
|112.361.740
|% -4,09
|
|ETYAT
|5,55
|3.199.087
|% -3,81
|
|THYAO
|155,90
|4.816.480.575
|% 1,96
|
|AKBNK
|19,64
|3.144.897.621
|% 4,97
|
|PETKM
|18,80
|2.648.092.604
|% 0,48
|
|KOZAL
|606,00
|2.441.033.308
|% 3,52
|
|EREGL
|40,80
|2.199.634.224
|% -0,49
|
|YKBNK
|10,73
|2.002.062.156
|% 5,51
|
|EKGYO
|8,69
|1.485.323.661
|% 0,70
|
|AKBNK
|19,64
|3.144.897.621
|% 4,97
|
|PETKM
|18,80
|2.648.092.604
|% 0,48
|
|SKBNK
|3,04
|371.369.003
|% 2,70
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8052
|18,8094
|% 0,01
|
|Euro
|20,5214
|20,5294
|% 0,57
|
|Sterlin
|23,2736
|23,3903
|% 0,14
|
|Frank
|20,3820
|20,5048
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9937
|5,0188
|% -0,02
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-2,70
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.163
|-2,06
|
|Cumhuriyet
|7.845
|7.963
|-11,00
|
|Tam
|7.893
|7.941
|-47,00
|
|Yarım
|3.855
|3.886
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.927
|1.943
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,37
|-0,11
|
|B. Petrol
|88,05
|88,05
|0,42
|