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***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

03.08.2023 15:04
***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

LOGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180275


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BIST En Aktif Hisseler15:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLSER 44,24 128.621.385 % 10,00  
ATAKP 69,90 592.342.263 % 9,99  
FZLGY 14,31 121.844.284 % 9,99  
ERCB 153,10 492.620.384 % 9,99  
SDTTR 274,30 1.176.712.061 % 9,98  
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15:12 Alış Satış %  
Dolar 26,9639 26,9694 % 0,18  
Euro 29,5170 29,5925 % 0,38  
Sterlin 33,9842 34,1546 % -0,52  
Frank 30,6447 30,8293 % 0,13  
Riyal 7,1655 7,2014 % 0,02  
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15:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.933 -2,11  
Altın Gr. 1.677 1.677 -0,38  
Cumhuriyet 11.207 11.376 -62,00  
Tam 10.956 11.031 -51,00  
Yarım 5.482 5.541 -26,00  
Çeyrek 2.741 2.770 -13,00  
Gümüş.Ons 23,49 23,51 -0,22  
Gümüş Gr. 20,37 20,40 -0,17  
B. Petrol 83,09 83,09 -0,11  
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