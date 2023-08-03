***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2023 15:04
***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LOGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180275
BIST
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15:167.256
En Düşük
|Değişim
|: -0,04%
|| -2,98
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.246
En Yüksek
7.366
15:1626,9743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0527
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
15:1629,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1111
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
15:161.675,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.675,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler15:12
|KLSER
|44,24
|128.621.385
|% 10,00
|
|ATAKP
|69,90
|592.342.263
|% 9,99
|
|FZLGY
|14,31
|121.844.284
|% 9,99
|
|ERCB
|153,10
|492.620.384
|% 9,99
|
|SDTTR
|274,30
|1.176.712.061
|% 9,98
|
|TUKAS
|9,36
|1.111.382.112
|% -10,00
|
|MACKO
|102,00
|556.514.839
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|7.466.471
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|52.500.061
|% -9,95
|
|PCILT
|31,58
|392.194.031
|% -7,88
|
|ASTOR
|115,50
|5.686.401.463
|% 1,05
|
|THYAO
|235,90
|4.752.586.712
|% -0,25
|
|EKGYO
|8,85
|3.463.502.223
|% 2,67
|
|KONTR
|245,70
|3.448.815.690
|% 7,34
|
|ASELS
|77,00
|3.273.463.620
|% -2,16
|
|EKGYO
|8,85
|3.463.502.223
|% 2,67
|
|YKBNK
|14,26
|3.001.895.810
|% -0,97
|
|ZOREN
|4,31
|718.191.701
|% 0,23
|
|SKBNK
|3,09
|478.257.686
|% -2,22
|
|QUAGR
|8,12
|1.170.319.451
|% 8,12
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9639
|26,9694
|% 0,18
|
|Euro
|29,5170
|29,5925
|% 0,38
|
|Sterlin
|33,9842
|34,1546
|% -0,52
|
|Frank
|30,6447
|30,8293
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1655
|7,2014
|% 0,02
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-2,11
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.376
|-62,00
|
|Tam
|10.956
|11.031
|-51,00
|
|Yarım
|5.482
|5.541
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.741
|2.770
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,51
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|20,37
|20,40
|-0,17
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|-0,11
|
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