***LOGO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.03.2021 17:03
***LOGO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LOGO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Norges Bank tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918804
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -8,31
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.562
18:057,6301
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,1449
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,6428
En Düşük
7,4818
18:059,0859
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1622
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,1013
En Düşük
8,9020
18:05421,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 4,66
|Açılış
|: 421,57
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
424,13
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|3,63
|21.159.213
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|36.627.457
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|160.127.778
|% 9,99
|
|LUKSK
|68,25
|21.586.853
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|549.765.722
|% 9,98
|
|DAGI
|2,87
|43.379.888
|% -9,46
|
|PAMEL
|28,20
|4.934.024
|% -7,54
|
|TACTR
|25,10
|656.123
|% -7,04
|
|ETILR
|5,60
|3.458.774
|% -6,98
|
|ACSEL
|23,30
|13.558.914
|% -6,73
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% -1,24
|
|THYAO
|14,55
|1.311.067.829
|% -1,29
|
|SASA
|45,02
|1.039.385.676
|% 2,79
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|EKGYO
|2,18
|590.450.303
|% -3,11
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|GSRAY
|4,42
|842.169.629
|% 6,76
|
|YKBNK
|2,69
|515.641.650
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6207
|7,6290
|% 1,92
|
|Euro
|9,0741
|9,0844
|% 1,80
|
|Sterlin
|10,5197
|10,5724
|% 1,43
|
|Frank
|8,1578
|8,2070
|% 1,16
|
|Riyal
|2,0220
|2,0321
|% 1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-2,47
|
|Altın Gr.
|421
|421
|4,46
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,08
|
|B. Petrol
|67,46
|67,46
|-0,93
|