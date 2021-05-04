***LOGO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.05.2021 17:34
***LOGO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LOGO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Murat Erkurt tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934460
BIST
17:341.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,56
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
17:348,3075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0601
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:349,9909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0355
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:34479,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,55
|Açılış
|: 479,11
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:34
|TSPOR
|2,09
|85.107.612
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|6.357.472
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|58.064.700
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.273.959
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.276.048
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,71
|59.662.874
|% -7,75
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,60
|1.711.403.038
|% 3,38
|
|THYAO
|12,65
|1.179.192.104
|% -2,09
|
|KRDMD
|7,59
|891.247.007
|% 2,71
|
|GARAN
|7,28
|868.100.155
|% -1,22
|
|PETKM
|6,85
|784.866.986
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,07
|335.801.584
|% -2,36
|
|GARAN
|7,28
|868.100.155
|% -1,22
|
|DOHOL
|2,97
|352.822.414
|% 0,34
|
|KRDMD
|7,59
|891.247.007
|% 2,71
|
|PETKM
|6,85
|784.866.986
|% 0,74
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3015
|8,3075
|% 0,73
|
|Euro
|9,9850
|9,9909
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,4831
|11,5407
|% 0,38
|
|Frank
|9,0702
|9,1249
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2098
|2,2208
|% 0,75
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-0,99
|
|Altın Gr.
|479
|480
|3,95
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|68,47
|68,47
|0,91
|
Seans Raporu
17:34
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-
17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 65 kaybederek (% -0.38 ) 1, 478
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17:44
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, DOHOL
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17:44XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 16, 081.00 milyon TL de
-
17:44BAYRK
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 180, 211 adet işlem
-
17:43FORMT
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 713, 855 adet işlem