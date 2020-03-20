***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.03.2020 15:55
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 20 Mart 2020 tarihli toplantısında
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanun ve mevzuatla ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831035
BIST
17:1285.065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -130,39
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.057
17:126,5362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0081
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
17:127,0154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
17:12315,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 5,42
|Açılış
|: 315,45
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|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|38,72
|648.924
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.179.969
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.468.690
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.549
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|TSPOR
|2,00
|204.419.535
|% -8,68
|
|KLMSN
|10,24
|27.924.445
|% -8,65
|
|ISYAT
|2,84
|148.195.688
|% -4,70
|
|IHLAS
|0,41
|17.364.632
|% -4,65
|
|GARAN
|7,41
|816.289.573
|% -2,24
|
|THYAO
|7,95
|501.277.044
|% 0,13
|
|ASELS
|21,14
|399.407.831
|% 0,19
|
|ECILC
|3,32
|243.324.595
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,90
|223.542.549
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,90
|223.542.549
|% 0,00
|
|GARAN
|7,41
|816.289.573
|% -2,24
|
|ODAS
|1,21
|125.200.210
|% 2,54
|
|TSPOR
|2,00
|204.419.535
|% -8,68
|
|ECILC
|3,32
|243.324.595
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7196
|7,7584
|% 3,01
|
|Frank
|6,6346
|6,6746
|% 0,36
|
|Riyal
|1,7370
|1,7457
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.495
|1.496
|23,88
|
|Altın Gr.
|315
|315
|5,21
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,68
|12,71
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,67
|0,12
|
|B. Petrol
|28,07
|28,07
|-0,40
|