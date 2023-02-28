***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.02.2023 15:29
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 28.02.2023 tarihli toplantısında
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanun ve mevzuatla ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117536
BIST
15:515.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 51,66
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.203
15:5118,8866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
15:5120,0584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0198
|Açılış
|: 20,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,0741
En Düşük
19,9370
15:511.098,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,38
|Açılış
|: 1.098,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.105,40
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler15:50
|SELGD
|5,94
|2.131.619
|% 10,00
|
|UFUK
|52,80
|3.310.428
|% 10,00
|
|PRKME
|17,62
|46.686.993
|% 9,99
|
|RODRG
|74,40
|15.333.390
|% 9,98
|
|ALFAS
|221,60
|53.655.565
|% 9,98
|
|COSMO
|90,00
|5.918.458
|% -9,95
|
|METUR
|4,90
|44.817.888
|% -7,89
|
|BASCM
|5,75
|714.022
|% -7,26
|
|CIMSA
|119,00
|798.815.104
|% -6,67
|
|NIBAS
|22,74
|256.150.579
|% -6,27
|
|KRDMD
|22,70
|5.608.363.048
|% 3,37
|
|EREGL
|44,62
|4.177.167.204
|% 1,32
|
|THYAO
|143,90
|4.088.056.540
|% 0,35
|
|OYAKC
|48,96
|3.749.898.290
|% 1,32
|
|AKBNK
|17,37
|2.898.566.824
|% 0,29
|
|KRDMD
|22,70
|5.608.363.048
|% 3,37
|
|EKGYO
|8,42
|1.912.710.493
|% -1,41
|
|AKBNK
|17,37
|2.898.566.824
|% 0,29
|
|YKBNK
|9,84
|1.448.935.898
|% -0,20
|
|ISCTR
|11,52
|1.285.906.237
|% -0,86
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8828
|18,8860
|% -0,01
|
|Euro
|20,0574
|20,0634
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,7704
|22,8846
|% 0,29
|
|Frank
|20,0533
|20,1741
|% -0,20
|
|Riyal
|5,0172
|5,0424
|% 0,01
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-7,78
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|-5,34
|
|Cumhuriyet
|7.429
|7.542
|-37,00
|
|Tam
|7.465
|7.519
|-54,00
|
|Yarım
|3.647
|3.679
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.823
|1.840
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,57
|20,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,33
|83,33
|1,29
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:04MEGAP
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 027, 115 adet işlem
-
16:04MEGAP
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 027, 115 adet işlem
-
16:03ADEL
Yüzde 7.44 oranında artışla 129.90 lira fiyatla işlem gören hissede 221, 750 adet işlem
-
16:02XU100
Endeks 5, 257 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 60, 890.00 milyon TL de
-
16:01TERA
Yüzde 8.06 oranında artışla 21.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 378, 804 adet işlem