***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin %100 iştiraki olan Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş.'nin Şirketimizce devralınması suretiyle Şirketimiz çatısı altında birleşme işlemi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2021Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2020Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviLogo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021 33.000 0 0 33.000B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 24.967.000 0 0 24.967.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 25.000.000 TL 0 TL 0 TL 25.000.000 TLEk Açıklamalar"Şirketimizin T.C. Kadıköy Dördüncü Noterliği'nce 04/03/2021 tarih ve 04855 yevmiye numarası ile onaylanan 04/03/2021 tarih ve 2021/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile,i. Şirketimizin, halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu halka açık olmayan anonim ortaklık hukuki statüsüne sahip ve Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 12693 sicil numarası ve 0609040803800019 Mersis numarası ile kayıtlı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralmasına ve devir suretiyle Şirketimiz çatısı altında birleşmelerine yönelik işlemlere başlanılmasına,ii. Devir suretiyle birleşme işleminin, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 136 ve 158'inci maddeleri arasındaki düzenlemeler ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun 19 ve 20'nci maddeleri ve 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin ilgili hükümleri, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat kapsamında gerçekleştirilmesine,iii. Devir suretiyle birleşme işleminin, Şirketimizin devrolunan şirketin halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması ve bu nedenle devrolunan şirketin tek ortağı olan Şirketimize pay verilmesini gerektirmemesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi ile TTK'nın 155'inci maddesinin 1'nci fıkrasının a) bendi ile 156'ncı maddesinin 1'nci fıkrasında öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemeleri usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesine,iv. Şirketimizin 31/12/2020 tarihli finansal tablolarının onaylanmasına ve birleşme işleminin Şirketimizin 31/12/2020 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,v. Şirketimizin devrolunan şirketin halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması nedeniyle, gerçekleştirilecek birleşme işlemi Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6. maddesinin 1/a bendi gereği, "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" niteliğinde olduğundan, Rekabet Kurulu'na birleşme için izin başvurusunda bulunulmamasına,vi. TTK'nın 156. maddesinin 1. fıkrası hükmü gözetilerek, TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının sağlanmamasına,vii. TTK'nın 156. maddesinin 1. fıkrası hükmü ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi 2. fıkrası hükmü gözetilerek, birleşme işlemine ilişkin ilgili mevzuat uyarınca öngörülen Birleşme Raporu hazırlanmamasına, Uzman Kuruluş Görüşü ve Bağımsız Denetim Raporu temin edilmemesine,viii. Birleşme işlemine hazırlık amacı ile birleşme sözleşmesinin müzakere edilmesi ve hazırlanmasına, birleşme işlemine ilişkin Yeminli Mali Müşavirlik Özvarlık Tespit Raporu'nun teminine,ix. Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 5. maddesinde öngörülen duyuru metninin hazırlanmasına ve işbu kararımızı takiben, duyuru metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,x. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, birleşme işlemi nedeniyle Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılması gerekli tüm açıklamaların gerçekleştirilmesine,xi. Devir suretiyle birleşme işlemine yönelik gerekli diğer sair tüm çalışmaların, işlemlerin ve başvuruların gerçekleştirilmesineoybirliği ile karar verilmiştir."Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 YKK03-04-2021.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915322BIST