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***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.09.2021 19:01



***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi %100 iştiraklerimiz Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. ile Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş.‘nin devralınması suretiyle birleşmeye ilişkin Birleşme Sözleşmesinin imzasına dair YKK
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2021
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021 132.000 0 0 132.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 99.868.000 0 0 99.868.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 100.000.000 TL 0 TL 0 TL 100.000.000 TL

Ek Açıklamalar
"Şirketimizin 10/09/2021 tarih ve 2021/29 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07/09/2021 tarih ve 2021/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 136 ve 158' inci maddeleri arasındaki düzenlemeler ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun 19 ve 20'nci maddeleri ve 1 Seri No'lu KVK Genel Tebliği hükümleri, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi ile TTK'nın 155'inci maddesinin 1'nci fıkrasının a) bendi ile 156'ncı maddesinin 1'nci fıkrasında öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemeleri usulüne uygun olarak başlanılan kolaylaştırılmış birleşme prosedürü kapsamında halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu halka açık olmayan anonim ortaklık hukuki statüsüne sahip ve Gebze Ticaret Sicil Memurluğu'na 12693 sicil numarası ve 0609040803800019 Mersis numarası ile kayıtlı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi ile Gebze Ticaret Sicil Memurluğu'na 27078 sicil numarası ve 0609059201300001 Mersis numarası ile kayıtlı Logo Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralması ve devir suretiyle birleşme işlemlerine ilişkin olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve Duyuru metninin Şirketimizin Yönetim Kurulunca imzalanmasına, birleşme yönteminin kolaylaştırılmış usulde birleşme olması nedeniyle imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin Genel Kurul'un onayına sunulmamasına, imzalanmasını müteakiben birleşme işlemlerinin tamamlanmasını teminen gerekli tüm işlemlerin icrasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Birleşme Sözleşmesi birleşmeye taraf tüm şirketlerin Yönetim Kurullarınca 10/09/2021 tarihinde imza edilmiş olup imzalanan Birleşme Sözleşmesi ekte yer almaktadır.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963279


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